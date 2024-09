Unfall an Lauinger Kreuzung – eine 38-Jährige übersieht 61-jährigen Autofahrer

Zu einem Unfall kam es am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr an der Kreuzung Wittislinger Straße und Max-Eyth-Straße in Lauingen. Wie die Polizei mitteilt, übersah der 38-jährige Unfallverursacher den bevorrechtigten 61-jährigen Wittislinger in seinem orangen Dacia.

Durch den Vorfahrtsverstoß entstand insgesamt ein Sachschaden von geschätzt 10.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Es ereigneten sich schon schwere Unfälle an dieser Kreuzung im Lauinger Stadtgebiet

Bei der Kreuzung Wittislinger Straße/Max-Eyth-Straße handelt es sich laut Polizeiangaben um einen Unfallschwerpunkt im Lauinger Stadtgebiet, an dem es auch schon zu schwerwiegenden Personenschäden gekommen ist. Die Polizei bittet besonders an unübersichtlichen Kreuzungen und bei unklarer Vorfahrtslage, Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer zu nehmen und eine vorausschauende Fahrweise an den Tag zu legen, um Unfälle zu vermeiden. (AZ)