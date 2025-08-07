Transporterfahrer übersieht bei Lauingen wartende Linksabbiegerin

Auf der Kreisstraße DLG 28 bei Lauingen ereignete sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Mehrere Personen wurden dabei nach Angaben der Polizei verletzt. Gegen 9.30 Uhr fuhr eine 68-Jährige mit ihrem Auto auf der Kreisstraße in Richtung Gundelfingen. Als sie auf Höhe Faimingen nach links in die Römerstraße abbiegen wollte, musste sie aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Hinter ihr fuhr ein 41-Jähriger, gefolgt von einem 43-Jährigen mit einem Kleintransporter. Während der 41-Jährige ebenfalls bremste und anhielt, erkannte der 43-Jährige die Verkehrssituation zu spät, wie die Polizei meldet, und fuhr auf das Auto des 41-Jährigen auf, das dadurch auf das wartende Fahrzeug der 68-Jährigen geschoben wurde.

Der Zusammenstoß führte zu erheblichen Schäden an den beteiligten Fahrzeugen. Der Transporter des 43-Jährigen und das Fahrzeug des 41-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Alle drei Fahrzeugführer sowie zwei Beifahrer des 41-Jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Lauingen sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und nahm auslaufende Betriebsmittel auf. Gegen den 43-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. (AZ)