Mehrere Leichtverletzte nach Unfall bei Wittislingen

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten hat sich am Sonntagabend im Einmündungsbereich der Kreisstraßen DLG 35 und DLG 7 nordwestlich von Wittislingen ereignet. Wie die Polizei informiert, waren ein Auto und einem Kleintransporter beteiligt.

Gegen 20.30 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf der DLG 35 in südöstliche Fahrtrichtung unterwegs und wollte an der Einmündung zur DLG 7 nach links in Richtung Wittislingen abbiegen. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 21-Jährigen mit seinem Auto, der von Lauingen kommend in nordwestliche Fahrtrichtung unterwegs war. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Gegen den 21-jährigen Unfallverursacher läuft ein Ermittlungsverfahren

Bei dem Zusammenprall wurde der 21-Jährige sowie seine beiden jeweils 21-jährigen Mitfahrerinnen leicht verletzt. Auch der 21-jährige Fahrer des Kleintransporters sowie sein ebenfalls 21-Jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in das Krankenhaus nach Dillingen verbracht.

Die beiden Fahrzeuge wurden an der Front jeweils stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Neben der aufnehmenden Streife der Dillinger Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Wittislingen mit 20 Einsatzkräften vor Ort und unterstützte die Unfallaufnahme mit Verkehrsleitmaßnahmen, der Reinigung auslaufender Betriebsstoffe sowie der Ausleuchtung der Unfallstelle. Gegen den 21-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (AZ)