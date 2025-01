87-jährige Autofahrerin übersieht in Höchstädt Radfahrer

Eine 87-jährige Autofahrerin hat nach Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 15.45 Uhr beim Abbiegen von der Dillinger Straße in den Molberg in Höchstädt einen entgegenkommenden 25-jährigen Fahrradfahrer übersehen. Beim Abbiegemanöver wurde der Radfahrer vom Auto im Bereich des Hinterrades touchiert und kam dadurch zu Fall.

Der 25-jährige Radler wird nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht

Der Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand laut Polizeibericht zudem ein Sachschaden von 2000 Euro. (AZ)