Mit 2,6 Promille auf dem Rad: 32-Jähriger stürzt in Unterglauheim

Der Dillinger Polizei wurde am Donnerstagabend mitgeteilt, dass ein Radfahrer in der Hauptstraße im Blindheimer Ortsteil Unterglauheim gestürzt sei. Gegen 21.30 Uhr trafen die Beamten schließlich vor Ort einen verletzten 32-Jährigen an, der neben seinem Fahrrad saß.

Der Mann wird zur Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht

Der Mann war nach Angaben der Polizei stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von 2,6 Promille. Es stellte sich heraus, dass der 32-Jährige zuvor mit seinem Fahrrad gefahren und dabei gestürzt war. Dabei erlitt der Mann Verletzungen im Gesichtsbereich. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Dillingen gebracht.

Nach dem Unfall in Unterglauheim muss sich der Mann Blut nehmen lassen

Zudem musste er sich Blut zur genauen Ermittlung des Alkoholwerts nehmen lassen, da er betrunken Fahrrad gefahren war. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)