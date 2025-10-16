Autofahrerin nimmt in Mörslingen Vorfahrt: Es kommt zum Unfall

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Mittwoch im Finninger Ortsteil Mörslingen gekommen. So heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Gegen 17 Uhr befuhr eine 43-jährige Autofahrerin die Straße Am Mühlfeld in Richtung Kreisstraße DLG 37. Am dortigen Einmündungsbereich nahm sie einem 30-jährigen Autofahrer die Vorfahrt, der auf der Kreisstraße ortseinwärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Der Gesamtunfallschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 3500 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)