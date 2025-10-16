Icon Menü
Unfall Mörslingen: Autofahrerin kollidiert mit Auto nach Vorfahrtsfehler

Finningen

Autofahrerin nimmt in Mörslingen Vorfahrt: Es kommt zum Unfall

In Mörslingen stoßen eine 42-jährige Autofahrerin und ein 30-jähriger Autofahrer zusammen. Der Unfallschaden liegt im vierstelligen Bereich.
    •
    •
    •
    In Mörslingen ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen.
    In Mörslingen ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Mittwoch im Finninger Ortsteil Mörslingen gekommen. So heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Gegen 17 Uhr befuhr eine 43-jährige Autofahrerin die Straße Am Mühlfeld in Richtung Kreisstraße DLG 37. Am dortigen Einmündungsbereich nahm sie einem 30-jährigen Autofahrer die Vorfahrt, der auf der Kreisstraße ortseinwärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

    Bei dem Unfall in Mörslingen ist niemand verletzt worden

    Der Gesamtunfallschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 3500 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

