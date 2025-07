Transporter brennt zwischen Lauingen und Zöschlingsweiler vollständig aus

Der 32-jährige Fahrer eines Renault-Transporters Fuhr am Montagmorgen gegen 5.45 die Kreisstraße zwischen Lauingen und Zöschlingsweiler, als nach Angaben der Polizei aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt aus dem Motorraum Rauch aufstieg. Er fuhr daraufhin auf den Grünstreifen einer Verbindungsstraße in Richtung Hausen. Der Renault geriet in Vollbrand und brannte komplett aus. Die Feuerwehren Wittislingen und Schabringen, Bergheim und Mödingen waren vor Ort, um den Brand zu löschen und zu verhindern, dass sich das Feuer auf die umliegende Vegetation ausbreitet. Der 32-Jährige blieb laut Polizeibericht unverletzt. Am Renault entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise rund 10.000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden.

Ein weiterer Brandfall ereignete sich am Montagnachmittag gegen 16.55 Uhr in Dillingen. Aus einer Papierpresse eines Geschäfts in der Hans-Geiger-Straße kam Rauch. Ein Angestellter löschte das Gerät mit einem Feuerlöscher, wie die Polizei meldet. Aufgrund von Partikeln des Löschpulverstaubs zog er sich demnach eine Reizung der Atemwege zu. Er wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch behandelt. Ein Schaden an der Papierpresse entstand nicht. (AZ)