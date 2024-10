Unfallflucht: Auto in Lauingen angefahren und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter hat in der Zeit von Samstagnachmittag, 14 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, in der Gundelfinger Straße in Lauingen einen am Straßenrand geparkten silbernen Mercedes angefahren und vorne links am Fahrzeug einen Schaden verursacht. Anschließend entfernte sich der Verursacher nach Angaben der Polizei, ohne den Unfall zu melden.

Der Schaden liegt bei etwa 1500 Euro. Die Dillinger Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen, Telefon 09071/560, zu melden. (AZ)