Auto wird in Gundelfingen angefahren – Verursacher sucht das Weite

Mit einer Unfallflucht hat es die Polizeiinspektion Dillingen zu tun. Der Vorfall ereignete sich am Freitag zwischen 10 und 11 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Geschäft in der Professor-Bamann-Straße in Gundelfingen. Ein 35-Jähriger hatte dort sein Auto geparkt. Hierbei konnte er laut Polizeibericht beobachten, wie ein anderes Fahrzeug den Außenspiegel seines Wagens touchierte.

Laut Polizei entstand dabei ein Schaden von etwa 200 Euro. Der Fahrer des unbekannten Autos verließ den Unfallort, ohne den Vorfall der Polizei oder dem 35-jährigen Geschädigten zu melden. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)