Unbekannter fährt in Dillingen Auto an und sucht das Weite

Eine Unfallflucht hat sich in der Zeit von Montagabend bis Dienstagvormittag in Dillingen ereignet. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte laut Polizeibericht die hintere Stoßstange eines grauen BMW 320, der in der Kapuzinerstraße geparkt war.

Der Schaden am BMW liegt bei rund 1500 Euro

Die Schadenshöhe beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)