Schockanrufe im Landkreis Dillingen abgewehrt

Immer wieder ereignen sich auch im Landkreis Dillingen Schockanrufe. So hat eine 84-Jährige aus Unterbechingen am Dienstag, 5. November, in der Mittagszeit einen Anruf mit unbekannter Telefonnummer auf ihrem Festnetzanschluss erhalten. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und erklärte, dass ihre Tochter/Enkelin einen Verkehrsunfall hatte und sie eine Kaution leisten müsse. Als die Geschädigte einige Nachfragen stellte, legte der unbekannte Täter auf. Darüber informiert die Polizei.

Schockanruf: Der Täter gibt sich als Polizeibeamter aus

Zu einem ähnlichen Fall kam es am Mittwoch, 13. November, in Dattenhausen. Ein unbekannter Täter rief mit unbekannter Telefonnummer bei einer 75-Jährigen an und gab sich als Mitarbeiter des Online-Bezahldienstes PayPal aus. Er teilte der Geschädigten mit, dass sie eine Strafe in Höhe von 400 Euro zu bezahlen hätte. Nachdem die Geschädigte auch in diesem Fall einige Nachfragen stellte, legte der unbekannte Täter wieder auf. (AZ)