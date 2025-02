Die Ortsdurchfahrt Unterbechingen ist ab Dienstag gesperrt

In der Ortsdurchfahrt Unterbechingen sind die Staatsstraße 2025 und die Gehwege spürbar geschädigt, heißt es in einer Pressemitteilung des Staatlichen Bauamts Krumbach. Gemeinsam mit der Gemeinde Haunsheim wird diese ab dem südlichen Ortseingang bei der Zwergbachbrücke und der St.-Georg-Kirche auf einer Länge von rund 630 Metern bestandsorientiert ausgebaut. Dafür wird die Ortsdurchfahrt ab kommenden Dienstag, 11. Februar, für den Verkehr gesperrt.

Im Rahmen des Ausbaus der Ortsdurchfahrt wird die marode Fahrbahnbefestigung der Staatsstraße vollständig ausgebaut, so das Staatliche Bauamt Krumbach, und die Asphaltschichten, sowie in Teilbereichen auch die darunterliegende Frostschutzschicht, erneuert. Die Straßenentwässerung wird den neuen Verhältnissen angepasst. Gleichzeitig werden auch die Seitenbereiche neugestaltet und die Gehwege ausgebaut. Dabei entstehen in der Ortsmitte auf Höhe der Einmündung „Klausenberg“ und am südlichen Ortseingangsbereich bei der Zwergbachbrücke Querungshilfen für Fußgänger und Radfahrer. Die Bauarbeiten starten im Bereich des südlichen Ortseingangs, ziehen anschließend etappenweise durch die Ortsdurchfahrt und sollen bis Herbst abgeschlossen werden, heißt es seitens der Behörde.

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse in der Ortsdurchfahrt wird diese während des Ausbaus für den Verkehr komplett gesperrt. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen ab Oberbechingen über die Römerstraße Richtung Wittislingen nach Frauenriedhausen und Lauingen zur B 16 umgeleitet. Für den öffentlichen Personennahverkehr werden in Unterbechingen am Friedhof und am Spielplatz Ersatzbushaltestellen eingerichtet. Für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Unterbechingen investieren der Freistaat Bayern und die Gemeinde Haunsheim rund 2,3 Millionen Euro. (AZ)