Ex-Werkstattleiter der Dillinger Lebenshilfe feiert 85. Geburtstag

Seinen 85. Geburtstag konnte in diesen Tagen Reinhold Baumgartner feiern. Er hat früher die Werkstatt der Lebenshilfe Dillingen geleitet. Baumgartner stammt aus Unterbechingen. Nach der Volksschule absolvierte er über den zweiten Bildungsweg ein Studium in Technik und im Sozialbereich. Von 1977 bis 1998 war der Unterbechinger Werkstattleiter der Lebenshilfe in Dillingen.

Bereits Jahre zuvor war er als Ausbildungsleiter bei Kalinna in Lauingen beziehungsweise als Projektleiter beim Kolping-Bildungswerk in Augsburg tätig. Schließlich zeichnete er für den Auf- und Ausbau der Nordschwäbischen Werkstätten in Dillingen, Nördlingen und Wertingen verantwortlich. Innerhalb der Gemeinde hatte Baumgarner mehrere Ehrenämter inne, unter anderem als Zweiter Bürgermeister, Pfarrgemeinderat und Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereines. Für das Industrie-und Handelsgremium Dillingen war er 29 Jahre als Prüfungsbeauftragter an der Berufsschule in Lauingen für die Durchführung der kaufmännischen Prüfungen zuständig.

Der einstige Unterbechinger war Akkordeonist beim Enzian Quartett

Der begeisterte Musiker spielt mehrere Instrumente, war Akkordeonist beim Enzian Quartett, der Kapelle Güntner, den Habaneros und später Alleinunterhalter am Keyboard im Raum Kempten. Bis vor wenigen Jahren war er noch als Cruiser mit seiner Moto Guzzi unterwegs und steht heute noch als aktiver Hobbykoch täglich am Kochherd. Seinen Lebensabend verbringt er in Kempten im Allgäu und schreibt seit einigen Jahren Gedichte und Kurzgeschichten. Dem Jubilar gratulierten seine Frau und die Kinder. Sie schenkten ihm zum Festtag einen Alpenrundflug. (AZ)