Unterbechingen

18:00 Uhr

Tierschützer aus dem Kreis Dillingen sammeln Futter für Streuner in Rumänien

Das gesammelte Futter ist sicher bei Geta Craciun in Rumänien angekommen. Seit Corona ist die Zahl der Streuner in Rumänien explodiert.

Plus Der Hilferuf einer Tierschützerin aus Rumänien wurde im Kreis Dillingen gehört. Einer Unterbechingerin und zahlreichen Spendern gelingt in einem Kraftakt Erstaunliches.

Von Christina Brummer

Manchmal muss ein Hilferuf nur die richtigen erreichen, damit er gehört wird. In diesem Fall hatte Tina Müller aus Unterbechingen ein offenes Ohr für ein Hilfegesuch aus Rumänien. Mit einem großen Kraftakt, der Menschen von Mallorca über Norddeutschland bis Schwaben mobilisiert hat, konnte einer Tierschützerin aus Bukarest geholfen werden. Die Geschichte über ein Engagement, das keine Grenzen kennt, nahm im Landkreis Dillingen ihren Anfang.

Doch der Reihe nach. Tina Müller liebt Tiere. Seit einiger Zeit engagiert sich die 54-Jährige privat für Streunerkatzen im Landkreis, hilft unter anderem dabei, die Tiere einzufangen und zum Tierarzt zu bringen. Müller hat auch bereits Hunde aus dem Tierschutz bei sich aufgenommen. Auch zwei alte Pferde hätten sie und ihr Mann Markus Graf in einem Lauinger Stall versorgt, bis zum Schluss. Als der Stall nach deren Tod leer gestanden hatte, wurde er zu einem zu Hause für Streunerkatzen. Als der Stall verpachtet werden sollte, habe man einen neuen Ort für die Tiere gesucht. Und beim Verein Attis aus Augsburg gefunden. "So bin ich in ein Tierschutz-Netzwerk reingekommen", berichtet Müller.

