Aufatmen in Unterglauheim: Daniels Eltern weinen vor Glück und sind „unendlich dankbar“

Die Stimmungslage bei Familie Sporer in Unterglauheim hat an diesem Samstagabend viele Facetten. „Wir sind überglücklich, ziemlich fertig und den Einsatzkräften und anderen freiwilligen Helfern unendlich dankbar“, sagt Cornelia Sporer. Die dramatische Suche nach ihrem jüngsten Sohn Daniel hat in der Nacht zum Samstag nicht nur das Dorf, sondern den ganzen Landkreis Dillingen in Atem gehalten. Der 15-Jährige, der ein Down-Syndrom hat, war am Freitagnachmittag plötzlich verschwunden. „Wir warengegen 16 Uhr zum Auto waschen hinausgegangen, und auf einmal fehlte Daniel, obwohl er erst eine Seite geputzt hatte“, sagt Vater Gerhard Sporer.

