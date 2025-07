Unterglauheim feiert seinen Obst- und Gartenbauverein

Die gesellige Gartenparty im Pfarrgarten musste zwar wegen des regnerischen Wetters am Samstagabend bereits kurz nach Beginn in das Unterglauheimer Pfarrheim verlegt werden. Dort startete aber das Jubiläumsfest zum 75-jährigen Bestehen des Obst- und Gartenbauvereins Unterglauheim bei bester Stimmung. Die gute Laune stieg am Festsonntag weiter. Dem Jubelverein mit seinen 162 Mitgliedern lachte beinahe bis zum Schluss des offiziellen Festaktes im Pfarrgarten die Sonne.

Das Fest hatte am Sonntag mit einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Vitus begonnen. Den Festakt eröffnete nach dem Mittagessen der Vereinsvorsitzende Thomas Gerstmeier. In seiner Festansprache dankte er den zahlreichen Gästen, die zur Feier des 75-jährigen Bestehens des Obst- und Gartenbauvereins gekommen waren. Gerstmeier erinnerte an die Wiedergründung des Vereins im Jahr 1950. Dabei erläuterte er, dass sich die Obst- und Gartenbauvereine bis in die 1960er Jahre dem Anbau von Lebensmitteln in den ländlichen Gärten verschrieben hatten. Zwar bauten auch heute noch viele Gartenbesitzer Obst und Gemüse an, jedoch nicht mehr mit der Absicht, die Familien vor Hunger zu schützen, sondern gesunde Nahrung auf den Tisch zu bringen.

Gesunde Nahrung spiele gegenwärtig eine große Rolle

Gerade die gesunde Nahrung, so Gerstmeier weiter, spiele heutzutage eine große Rolle, da viele Nahrungsmittel aus den Verkaufsmärkten häufig mit Pestiziden behandelt worden seien, damit eine längere Haltbarkeit erzielt werden könne. Das Obst und Gemüse solle ja auf langen Lieferwegen auch nicht an optischer Qualität verlieren. Anschließen dankte der Vorsitzende allen Helfenden für das Mitwirken am Fest.

Blindheims Bürgermeister Jürgen Frank lobte die Mitglieder des Vereins für ihr großes Engagement. Im Ortsteil Unterglauheim spiele der Obst- und Gartenbauverein seit 75 Jahren eine tragende gesellschaftliche Rolle, was sich nicht zuletzt in den Zeiten von Corona sehr bemerkbar gemacht habe. „Der Verein ist eine wichtige Konstante für die Dorfgemeinschaft“, betonte Frank. Neben der Gemeinschaft stehe die Begeisterung für die Natur im Mittelpunkt. Ebenso spiele für die Vereinsmitglieder die ehrenamtliche Arbeit für die Gestaltung des Dorfes eine große Rolle.

Für über 50 Jahre Mitgliedschaft im Obst- und Gartenbauverein Unterglauheim wurden geehrt: (untere Reihe von links) Josef Scherer, Konrad Lindemayr, Paul Schweyer, Franz Häußler und Andreas Knötzinger. Foto: Horst von Weitershausen

Manfred Herian, Vorsitzender des Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine, bescheinigte dem Unterglauheimer Verein, über Generationen hinweg gute Arbeit geleistet zu haben. Er lobte besonders die vielen Aktionen des Vereins für Kinder und Jugendliche. Auch Landrat Markus Müller würdigte „die vorbildliche Jugendarbeit“. Ihm sei um den Vereinsnachwuchs in Unterglauheim nicht bange.

Treue Mitglieder werden bei dem Jubiläumsfest ausgezeichnet

Nach den Grußworten wurden zahlreiche langjährige Mitglieder mit Ehrennadeln in Gold (über 40 Jahre) und mit Kranz (über 50 Jahre) sowie Urkunden ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielten Ehrennadeln in Silber und Gold mit Urkunden Mitglieder für langjährige Vorstandstätigkeit. Für den musikalischen Rahmen des Jubiläums sorgten mit flotter Blasmusik und Gesang die Schwenninger Musikanten.