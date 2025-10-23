Leistungsprüfung erfolgreich abgelegt

Anfang Oktober haben 21 Aktive der freiwilligen Feuerwehr Unterglauheim ihre Leistungsprüfung erfolgreich absolviert. In mehreren Übungen zuvor hatten sich die Feuerwehrfrauen und -männer darauf vorbereitet, um bei der Prüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ die verschiedenen Fertigkeiten zu zeigen. Es musste ein vollständiger Löschaufbau in der Gruppe, das Kuppeln einer Saugleitung, das Anlegen von unterschiedlichen Knoten und Stichen sowie die Bearbeitung von Zusatzaufgaben wie beispielsweise der Ersten Hilfe oder der Gerätekunde gezeigt werden. Alle drei teilnehmenden Gruppen der Floriansjünger aus Unterglauheim waren hierbei erfolgreich. So konnten am Ende der Leistungsprüfung alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Abzeichen von Bronze bis hin zu Gold-Rot aus den Händen der Prüfer der Kreisbrandinspektion entgegennehmen. Bürgermeister Jürgen Frank und Kommandant Johannes Scherer beglückwünschten die Teilnehmer zur erfolgreichen Leistungsprüfung und bedankten sich bei der Inspektion für die Abnahme und bei den Teilnehmern für die zahlreichen Übungsstunden.

