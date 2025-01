Seit 70 Jahren der Feuerwehr treu

Zur Generalversammlung der Feuerwehr Unterglauheim konnte Vorsitzender Dietmar Häussler 61 aktive und passive Mitglieder sowie Bürgermeister Jürgen Frank, seinen Stellvertreter Jochen Goder und weitere Mitglieder des Gemeinderats begrüßen. Der Jahresrückblick des Vereins und der aktiven Wehr zeigte wieder, dass die Feuerwehr Unterglauheim sehr engagiert am Dorfleben teilnimmt. Im zurückliegenden Jahr gehörten dazu das unter anderem das traditionelle Maibaumfest, die Ausrichtung des Unterglauheimer Dorffests, die Teilnahme am Kinderferienprogramm sowie das Aufstellen des Dorfchristbaums.

Auch der Jahresrückblick des Ersten Kommandanten Johannes Scherer zählte zahlreiche Übungen und Aktivitäten auf. Einen Schwerpunkt bildeten dabei die Aus- und Weiterbildung des Feuerwehr-Nachwuchses sowie der Atemschutzgeräteträger. Das Einsatz-Jahr 2024 stand unter dem Eindruck von zwei Großereignissen: dem Hochwasser Anfang Juni, bei dem die Wehr über mehrere Tage immer wieder im Einsatz war sowie die Vermisstensuche Anfang Oktober in Unterglauheim. Beide Ereignisse waren geprägt von einer hervorragenden überörtlichen Zusammenarbeit der Feuerwehren und Hilfsorganisationen. In Summe leisteten die Unterglauheimer Floriansjünger im Jahr 2024 über 750 Einsatzstunden – mehr als zehnmal so viel wie im vorangegangenen Jahr. Neu in die Jugendfeuerwehr aufgenommen wurden Elias Wille und Sebastian Oberfrank.

Die Fluthelfer-Nadel als Dankeschön

Bürgermeister Frank bedankte sich herzlich bei allen Aktiven der Wehr sowie beim Feuerwehrverein für ihren unverzichtbaren und vielfältigen Beitrag zum Gemeinwohl und zum Dorfleben in der Gemeinde. Auch er unterstrich die großartige Leistung, die die Feuerwehren der Gemeinde Blindheim insbesondere bei der Bewältigung des Hochwassers erbracht haben. Alle Aktiven, die während des Hochwassers im Einsatz waren, erhielten von der bayerischen Staatsregierung eine Fluthelfer-Nadel und ein Dankesschreiben. Kreisbrandinspektor Jürgen Schön dankte der Wehr ebenfalls für ihren geleisteten Dienst. Auch er hob das Hochwasser sowie die Vermisstensuche als gelungene Beispiele der Leistungsfähigkeit der Feuerwehren hervor. Zudem dankte Schön der Gemeinde für die Ausstattung der Wehren.

Im Anschluss wurden Anton Hurler und Hermann Riegg für 50 Jahre Mitgliedschaft im Feuerwehrverein geehrt. Felix Häußler wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft im Feuerwehrverein durch den Vorsitzenden Häußler geehrt. Zudem wurde Wilhelm Scherer mit der silbernen Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbands Dillingen ausgezeichnet. Kreisbrandinspektor Schön würdigte dabei die Verdienste von Wilhelm Scherer, unter anderem als Ersten und Zweiten Kommandant der Wehr sowie als Vorsitzenden des Feuerwehrvereins. (AZ)