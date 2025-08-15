19-Jähriger will bei Unterliezheim Mähdrescher überholen und kollidiert mit der Landmaschine

Beim Überholen eines Mähdreschers ist einem 19-Jährigen am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße 2212 bei Lutzingen ein Fehler passiert. Kurz nach 9 Uhr setzte er zum Überholen an, brach das Manöver wegen Gegenverkehrs ab und streifte beim Einscheren mit der Front seines Autos das Heck des 32-jährigen Mähdrescherfahrers vor ihm, so die Polizei. Der Schaden am Pkw liegt bei etwa 8000 Euro, am Mähdrescher bei rund 500 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt, das Auto musste abgeschleppt werden.

11.000 Euro Schaden nach Unfall: Autofahrerin streift Wohnmobil

Eine 31-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen in Buttenwiesen/Unterthürheim beim Vorbeifahren einen Wohnwagen gestreift. Nach Polizeiangaben war sie gegen 9.30 Uhr in der Straße Dettelfeld unterwegs, als sie am ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Wohnwagen hängen blieb. So entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro. (AZ)