Die Klosterbräu-Gaststätte in Unterliezheim kommt bei Gästen an

20 Monate nach der Wiedereröffnung der traditionellen Klosterbräu-Gaststätte in Unterliezheim haben die Verantwortlichen des Fördervereins Bilanz gezogen.

Die Gaststätte habe sich in der Gastronomie-Szene der Region sehr gut etablieren können und erfreue sich zunehmender Beliebtheit, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Förderverein als Eigentümer der Gaststätte freue sich über den Zuspruch. Die Mitglieder danken dem Pächter Benedikt Deniffel von der Braumadl-Brauerei in Lauingen sowie allen Bediensteten für ihren engagierten Einsatz.

Der Vorsitzende des Fördervereins, Altlandrat Leo Schrell, führt den Erfolg des Konzepts auf „die hervorragende Küche, den professionellen Service, das sehr faire Preis-Leistungs-Verhältnis und das besondere Ambiente der Gaststätte in den denkmalgeschützten Räumen“ zurück. Es handle sich beim Klosterbräu um die wohl älteste Gaststätte im Landkreis Dillingen, weil das aus dem Jahre 1690 stammende Gebäude seit mehr als 330 Jahren immer gastronomisch genutzt wurde.

Das, so Schrell, sei für den Förderverein auch eine Verpflichtung, den Gästen ein Angebot für alle Bedürfnisse zu machen. Deshalb sollen künftig zusätzlich zum attraktiven Essensangebot und zum idyllisch in unmittelbarer Nachbarschaft zum ehemaligen Benediktinerkloster gelegenen Biergarten in besonderer Weise Familien- und Betriebsfeiern, Stammtische, Kartenrunden und Eventabende die breite Angebotspalette ergänzen.

Ab dem 1. Januar 2025 betreibt der Förderverein das Lokal in eigener Regie und setzt dabei weiterhin auf die Zusammenarbeit mit der Braumadl-Brauerei. (AZ)