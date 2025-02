Ein besonderer Abend im Klosterbräu

Bis auf den letzten Platz gefüllt war der Klosterbräu-Saal, als kürzlich der Förderverein Klosterbräu Unterliezheim e.V. seine beliebte Veranstaltungsreihe „Singen beim Wirt“ fortsetzte. Vorsitzender Leo Schrell begrüßte das Publikum und übergab das Wort an Monsignore Gottfried Fellner, der das Publikum mit seiner charismatischen Erzählweise fesselte. Unter dem Titel „Heitere und ernste Geschichten aus Kindheit, Jugend und dem Priesterleben“ teilte er Anekdoten aus seinem Leben. Mit Witz und Tiefgang ließ er das Publikum an seinen Erinnerungen teilhaben und schaffte eine Atmosphäre, die gleichermaßen zum Lachen wie zum Nachdenken anregte. Für die musikalische Gestaltung sorgten in bewährter Weise Christine Zengerle am Akkordeon und Karin Lachenmayr, Moderation und Percussion.

Begleitet von der Dillinger Musikerin Agata Englert an der Gitarre sowie Michael Schiele, einem gebürtigen Höchstädter, am Piano, animierten sie das Publikum zum Mitsingen, es entstand ein beeindruckendes Gemeinschaftserlebnis. Die Freude am Singen war mitreißend – kaum ein Gast hielt sich zurück. Ob alte Volkslieder oder bekannte Schlager, das Publikum verwandelte sich in einen sangesfreudigen Chor. Eine besondere Überraschung bot Monsignore Fellner, der mit den Anwesenden ein traditionelles Wallfahrtslied einstudierte. Die gelungene Kombination aus inspirierenden Erzählungen und gemeinschaftlichem Singen machte diesen Abend zu einem besonderen Erlebnis, das in Erinnerung bleibt. Der Förderverein Klosterbräu Unterliezheim e.V. dankt allen Mitwirkenden und Gästen für diesen unvergesslichen Abend und konnte bereits einen Wiederholungstermin vereinbaren. Eine gute Nachricht für alle, die für diesen Abend keinen Platz mehr reservieren konnten: Am Samstag, 3. Mai, freuen sich die Verantwortlichen mit dem Musikquartett und Monsignore Fellner auf viele Gäste.