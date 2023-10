Unterliezheim

vor 31 Min.

Junges Trio sorgt für "Auferstehung des Klosterbräu" in Unterliezheim

Plus Benedikt Deniffel, Andreas Kiemer und Andreas Schrell haben große Ziele. So lief der Start bei der Wiederbelebung der Unterliezheimer Gaststätte Klosterbräu.

Von Anna Lena Mayr Artikel anhören Shape

Seit ungefähr einem halben Jahr ist die Gaststätte Klosterbräu in Unterliezheim wieder geöffnet, nachdem sie während der Zeit der Coronapandemie drei Jahre lang leer gestanden war. Mit Benedikt Deniffel, Andreas Kiemer und Andreas Schrell ist die Gaststätte nun in den Händen eines jungen Teams – eine „gute Kombi“ mit großen Zielen.

Die Eröffnung habe extra an Ostern stattgefunden, erzählt Benedikt Deniffel, um an diesem Tag auch die „Auferstehung des Klosterbräu“ feiern zu können – das ist inzwischen ein halbes Jahr her. Am Anfang hätten sie viele neugierige Gäste gehabt, von denen einige inzwischen zu treuen Stammgästen geworden seien. Benedikt Deniffel, der neue Pächter des Klosterbräu, zeigt sich vor allem froh über den treuen Rückhalt im Dorf. Auch Andreas Schrell, „die gute Seele aus dem Service“, wie Deniffel ihn bezeichnet, meint, „es könnte nicht besser laufen“. Er ist auch zuversichtlich für die Zukunft des Klosterbräu. In den nächsten Wochen hätten sie viele Weihnachtsfeiern zu bewirten und seien fast jede Woche ausgebucht. „Ausgebucht, aber nicht ausgelastet“, sagt Deniffel grinsend. Gäste seien also trotzdem noch gerne willkommen. Im Obergeschoss der Gaststätte gebe es einen Saal mit maximal 100 Sitzplätzen, erzählt Schrell, der sich perfekt anbiete für ebensolche Weihnachtsfeiern, aber auch für eine Hochzeitsfeier oder ein Trauermahl, vor allem mit der Kirche direkt nebenan.

