Straße zwischen Unterliezheim und Lutzingen ab Donnerstag gesperrt

Die Fahrbahn zwischen Lutzingen und Unterliezheim muss erneuert werden. Dafür wird die Strecke ab Donnerstag, 28. August, voll gesperrt. Das teilt das Staatliche Bauamt Krumbach am Dienstag mit.

Der Fahrbahnbelag der St2212 weise, so das Amt, von Unterliezheim bis zum nördlichen Ortsanschluss von Lutzingen „flächige und teilweise tiefgehende Rissbildungen, sowie Ausmagerungen und Kornausbrüche der Fahrbahndecke auf“. Um den Schadensfortschritt zu stoppen, werde der rund drei Kilometer lange Abschnitt nun erneuert.

Der schadhafte Fahrbahnbelag der Staatsstraße werde abgefräst und anschließend der vorhandene Straßenaufbau mit einer zweilagigen Asphaltsicht wiederhergestellt und verstärkt. In diesem Zuge würden auch die Bankette mit Rasengittersteinen stabilisiert, so das Bauamt.

Baustelle bei Unterliezheim: Wie lang ist die Strecke gesperrt?

Während der Bauarbeiten muss die St2212 zwischen Unterliezheim und Lutzingen für den Verkehr gesperrt werden. Dadurch könnten diese in einem möglichst kurzen Zeitraum abgewickelt und die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich gehalten werden.

Die Umleitung erfolgt in beiden Fahrtrichtungen großräumig ab dem Kreisverkehr bei Warnhofen über Bissingen, Kesselostheim, Oppertshofen, Brachstadt, Tapfheim, Schwenningen, Blindheim und Höchstädt. Die Deckenbauarbeiten sollen bis Anfang Oktober abgeschlossen werden.

Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet alle Verkehrsteilnehmer und betroffenen Anlieger um Verständnis für die entstehenden Verkehrsbehinderungen und Beeinträchtigungen, sowie um ein rücksichtsvolles Fahrverhalten auf der Umleitungsstrecke.

In die Erneuerung der St2212 zwischen Unterliezheim und Lutzingen investiert der Freistaat Bayern laut Pressemitteilung rund 850.000 Euro. (AZ)