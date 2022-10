Unterliezheim

18:00 Uhr

Wenn Ross und Reiter in Unterliezheim um die Wette strahlen

Plus Bei bestem Herbstwetter verfolgen hunderte Menschen den großen Leonhardiritt.

Von Horst von Weitershausen Artikel anhören Shape

Besser hätte es kaum sein können. Bei schönstem Herbstwetter haben Hunderte Menschen am Sonntag den großen Leonhardiritt in Unterliezheim verfolgt. Zum 30. Mal fand die Traditionsveranstaltung statt und hat in all den Jahren nicht an Beliebtheit verloren. Nach einem feierlichen Pontifikalamt zu Ehren des Patrons der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Leonhard, zelebriert von Pater Joby und Bischof Bertram Meier, hatten zahlreiche Pferde mit ihren Reiterinnen und Reitern sowie festlich geschmückte Gespanne und Kutschen vor der Kirche Aufstellung genommen. So startete der farbenprächtigen Umritt durch die mit Fahnen geschmückte kleine Landkreisgemeinde.

