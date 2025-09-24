Wo Musik und Landschaft verschmelzen

Die Musikkapelle Lutzingen lud traditionell zu einem Picknickkonzert an die Denzel-Kapelle von John Pawson nach Unterliezheim ein. Die Kapelle liegt malerisch am Berghang mit weitem Blick über das Donau-Ried und bot damit eine beeindruckende Kulisse für den musikalischen Nachmittag. In entspannter Atmosphäre verfolgten die zahlreichen Besucher das Konzert unter der Leitung von Simone Feldengut. Das Programm umfasste sowohl traditionelle Blasmusik als auch moderne Stücke wie „A Swinging Safari“, „Ehrenwort“ oder „Mondschein an der Eger“. Auch Siegfried Denzel, der Initiator der Kapelle, war anwesend. Er zeigte sich erfreut über die gelungene Veranstaltung, die nach seinen Worten Kultur, Kunst, Musik und Religion an diesem besonderen Ort miteinander verbindet. Mit lang anhaltendem Applaus bedankte sich das Publikum, worauf die Musikkapelle mit Zugaben wie „All in“ und dem beliebten „Böhmischen Traum“ den Nachmittag ausklingen ließ.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!