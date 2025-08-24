Ein Frühstück mit Giraffen und ein Tanz mit den Masai

Ein Frühstück mit Blick auf tausende von Tieren, ein Tanz mit den Masai und das Gefühl von unendlicher Freiheit. Wenn Andrea Stark aus Wittislingen von ihrem Urlaub in Kenia berichtet, gerät sie ins Schwärmen. Die Faszination, die Afrika auf sie ausübt, ist deutlich herauszuhören. Dreimal war sie schon dort – und denkt bereits über eine weitere Reise dorthin nach. „Du musst Afrika im Herzen haben“, sagt sie. Worte allein könnten all die Eindrücke nicht wiedergeben.
Landkreis
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden