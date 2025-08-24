Icon Menü
„Unvergessliche Abenteuer in Kenia: Frühstück mit Giraffen und Tanz mit den Massai“

Landkreis

Ein Frühstück mit Giraffen und ein Tanz mit den Masai

Mein schönster Urlaub: Andrea Stark aus Wittislingen ist von Afrika fasziniert. Gemeinsam mit vier Freundinnen erlebt sie kürzlich eine beeindruckende Reise durch Kenia.
Von Elli Höchstätter
    Gemeinsam mit Freundinnen reiste Andrea Stark (Mitte) Anfang August nach Kenia. Foto: Andrea Stark

    Ein Frühstück mit Blick auf tausende von Tieren, ein Tanz mit den Masai und das Gefühl von unendlicher Freiheit. Wenn Andrea Stark aus Wittislingen von ihrem Urlaub in Kenia berichtet, gerät sie ins Schwärmen. Die Faszination, die Afrika auf sie ausübt, ist deutlich herauszuhören. Dreimal war sie schon dort – und denkt bereits über eine weitere Reise dorthin nach. „Du musst Afrika im Herzen haben“, sagt sie. Worte allein könnten all die Eindrücke nicht wiedergeben.

