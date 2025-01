Auto kracht zwischen Haunsheim und Veitriedhausen in die Leitplanke

Auf der Staatsstraße 2025 zwischen Haunsheim und Veitriedhausen kam es am Donnerstagvormittag gegen 9.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als eine 39-jährige Autofahrerin Polizeiangaben nach alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und sich verletzte. Sie kam demnach alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und blieb anschließend auf dem Bankett stehen. Bei dem Unfall zog sie sich leichte Verletzungen zu, welche sie im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig im Krankenhaus in Dillingen behandeln ließ. Durch den Vorfall entstand an Fahrzeug und Leitplanke ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 3000 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Vorfall nicht gefährdet. (AZ)

