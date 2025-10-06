Soldatenverein Donaualtheim wandert im Pfannental

Der Soldatenverein Donaualtheim hatte alle Wanderfreunde zu einer Rundwanderung ins Pfannental eingeladen. Beim Pfannentalhaus begrüßte Wanderleiter Wolfgang Martin die Wanderer. Bei schönem Herbstwetter begann dann die Wanderung. Sie führte über den Steinberg zum Parkplatz bei der Erddeponie Bachhagel. Dort überraschte Ralph Starke die Wanderer mit einer guten Wanderbrotzeit. Danach ging es weiter zum Waldstück Gehren, wo die Versickerungsstelle des Gehrenbaches und der frühere Fischweiher des ehemaligen Dominikanerklosters Obermedlingen in Augenschein genommen wurde. Der Rückweg führte dann vorbei an der Klosterstatt durch das untere Pfannental zum Ausgangspunkt zurück. Dort überbrachte Stadtrat Bernhard Weber die Grüße des Oberbürgermeisters und dankte für die Durchführung der Wanderung.

