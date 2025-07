Gundelfingen wird am Wochenende zu „Klein Venedig“

Die Obere Bleiche in Gundelfingen steht am kommenden Wochenende wieder ganz im Zeichen italienischer Lebensart, denn der Historische Bürgerverein richtet die Venezianischen Nächte aus. Drei Brenz-Arme durchziehen die Gärtnerstadt, darüber spannen sich 46 Brücken, deshalb nenne man Gundelfingen auch „Klein Venedig“, sagen die Veranstalter.

Charakteristisch für die Venezianischen Nächte sind italienische Flaggen, die auf der Oberen Bleiche ein unverwechselbares Bild schaffen. Die Atmosphäre der Veranstaltung ist geprägt von mediterranem Flair und dem Reiz venezianischer Mystik, angelehnt an das große Vorbild in Italien. Die Obere Bleiche soll dabei zum Treffpunkt für alle werden, die einen Hauch von Urlaub in ihrer Heimat erleben möchten.

Venezianische Nächte in Gundelfingen: Italienisches Flair mit Musik und Gondelfahrten

Das gastronomische Angebot richtet sich an Fans der italienischen Küche. Neben Pizza, Pasta und Salami gehören auch Eis, Kaffee und Espresso zum kulinarischen Programm. Darüber hinaus werden an einer Bar verschiedene italienische Weine, Prosecco und Cocktails ausgeschenkt, aber auch Bier und alkoholfreie Getränke stehen zur Auswahl. Am Freitag spielt das „Trio Domenico Salerno“ italienische Klänge auf der Oberen Bleiche. Am Samstag steht die Gruppe „G2 Musik mit Band“ auf der Bühne.

Ein weiterer Höhepunkt des Festes ist das Angebot für Gondelfahrten auf der Brenz, die dazu passend vom Historischen Bürgerverein als „Canale Grande“ bezeichnet wird. Ein Gondoliere bringt die Besucherinnen und Besucher am Abend über das Wasser, was die Verbindung zur venezianischen Tradition noch verstärken soll.

Gegen schlechte Witterung gewappnet

Sobald die Dunkelheit hereinbricht, stehen weitere Programmpunkte auf dem Plan: Feuerzauber und Wasserspiele mit bengalischer Beleuchtung sollen für stimmungsvolle Eindrücke an der Brenz sorgen. Zudem bewegen sich Lichtgestalten auf Stelzen über das Gelände der Bleiche und sollen die Blicke der Gäste auf sich ziehen. Wer selbst Teil der venezianischen Kulisse werden möchte, kann in passender Kleidung mit Maske erscheinen, dafür stehen vor Ort Umkleidemöglichkeiten bereit.

Die Veranstalter haben den Piazza-Bereich außerdem mit offenen Zelten, Sonnenschirmen und Sonnensegeln ausgestattet, sodass Besucherinnen und Besucher unabhängig von der Witterung das Fest genießen können. (AZ)