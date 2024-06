Verfolgung der Polizei nach Baden-Württemberg

Am Nachmittag sind Polizeifahrzeuge samt Hubschrauber von Dillingen Richtung Medlingen unterwegs. Die Polizei meldet eine Verfolgung.

Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr sind Einsatzfahrzeuge der Polizei von Dillingen in Richtung Medlingen unterwegs. Auch ein Hubschrauber ist am Himmel zu sehen. Begonnen habe der Einsatz bei München, teilt ein Sprecher der dortigen Polizeiinspektion mit. Nach einem Diebstahl haben sich die mutmaßlichen Täter demnach in ein Fluchtfahrzeug gesetzt und sind über Augsburg Richtung Ulm geflüchtet. Deshalb wurden zahlreiche Polizei-Einsatzkräfte mobilisiert. Gegen 15.30 Uhr wurden die Flüchtenden laut Polizeisprecher in Baden-Württemberg angehalten und gestellt. Die Kriminalpolizei München werde zeitnah Ermittlungen aufnehmen. (dbkd)