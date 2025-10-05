Verkehrsunfall bei Fristingen: Autofahrer fährt in Traktoranhänger

Auf der Staatsstraße 2033 auf Höhe von Fristingen ist es am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Polizei zufolge waren ein 19-jähriger Traktorfahrer mit Anhänger und ein dahinter fahrender 22-Jähriger in seinem Auto in Richtung Wertingen unterwegs.

Keine Verletzten nach Verkehrsunfall bei Fristingen

Der Autofahrer setzte zum Überholen an, als der Traktorfahrer gerade links in Richtung Steinheim abbiegen wollte. So fuhr der 22-Jährige gegen den Anhänger. Verletzt wurde niemand, wie es vonseiten der Polizei heißt. (AZ)