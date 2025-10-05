Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Verkehrsunfall bei Fristingen: Autofahrer kollidiert mit Traktoranhänger bei Überholmanöver

Dillingen

Verkehrsunfall bei Fristingen: Autofahrer fährt in Traktoranhänger

Ein 22-jähriger Autofahrer setzt auf Höhe von Fristingen zum Überholen an, als ein 19-jähriger Traktorfahrer vor ihm links abbiegen will. Es kommt zur Kollision.
    • |
    • |
    • |
    Zwischen Dillingen und Kicklingen hat sich am Sonntag ein Verkehrsunfall ereignet.
    Zwischen Dillingen und Kicklingen hat sich am Sonntag ein Verkehrsunfall ereignet. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Auf der Staatsstraße 2033 auf Höhe von Fristingen ist es am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Polizei zufolge waren ein 19-jähriger Traktorfahrer mit Anhänger und ein dahinter fahrender 22-Jähriger in seinem Auto in Richtung Wertingen unterwegs.

    Keine Verletzten nach Verkehrsunfall bei Fristingen

    Der Autofahrer setzte zum Überholen an, als der Traktorfahrer gerade links in Richtung Steinheim abbiegen wollte. So fuhr der 22-Jährige gegen den Anhänger. Verletzt wurde niemand, wie es vonseiten der Polizei heißt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden