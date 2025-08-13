Vermisster 25-Jähriger aus Gundelfingen: Deshalb wird erst jetzt gesucht

Seit Freitag sucht die Kriminalpolizei Dillingen einen jungen Mann aus Gundelfingen. Er ist 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank, sein Haar trägt er braun und kurz. Laut der Öffentlichkeitsfahndung, welche das Polizeipräsidium Schwaben Nord herausgegeben hat, soll er Flip-Flops, eine schwarze Jogginghose und ein blaues Shirt getragen haben. Verschwunden ist er aber nicht erst seit vergangener Woche: Mehr als einen Monat lang wurde er nicht gesehen. Warum hat es für den öffentlichen Aufruf zur Fahndung so lange gedauert?

Das erklärt Marion Liebhardt, Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in Augsburg: „Eine Öffentlichkeitsfahndung ist ein erheblicher Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der jeweiligen Person und muss unter anderem deshalb sorgsam überlegt sein. Ob und wann eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst wird, wird im Einzelfall geprüft. Auch unabhängig von einer Öffentlichkeitsfahndung ermittelt die Polizei zu den Hintergründen des Verschwindens und veranlasst je nach Einzelfall entsprechende Maßnahmen.“ Es muss also abgewogen werden, ob die Dringlichkeit der Suche über das Persönlichkeitsrecht hinausgeht. Mehr Details zum Fall des 25-jährigen Gundelfingers nennt die Sprecherin nicht.

Die Polizei fahndet nach einem 25-jährigen Gundelfinger. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Der Gundelfinger kann sich grundsätzlich, wie jeder andere, frei bewegen

Wichtig dabei: „Grundsätzlich kann sich jeder frei bewegen“, betont Liebhardt. Auch Angehörige wie Eltern können bei erwachsenen Menschen nicht ohne Grund eine Fahndung veranlassen. Am Montagnachmittag ist der Aufenthaltsort des 25-Jährigen nach wie vor nicht bekannt. Die Polizei bittet die Bevölkerung deshalb weiterhin um Mithilfe. Personen, die Hinweise zum Verbleib des Gundelfingers geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der Nummer 09071/560 oder dem Polizeinotruf 110 zu melden.

Nach 18-jährigem Donauwörther wurde schneller gefahndet

In Donauwörth hingegen herrscht jetzt Gewissheit: Der 18-Jährige, der seit Montag vergangener Woche verschwunden war, ist tot. Das teilte die Polizei mit. In diesem Fall wurde um einiges schneller öffentlich gefahndet, denn der junge Mann war mutmaßlich am Montagabend im Bereich des sogenannten Donauspitzes in den Fluss gelangt und befand sich offenbar in Begleitung eines Gleichaltrigen. Nach dessen Angaben konsumierten beide Drogen. Der Freund schlief ein, so gab er erst am Donnerstag gegenüber der Polizei an. Als er wieder aufgewacht sei, habe er Geräusche gehört, möglicherweise auch Rufe seines Kumpels, wie er der Polizei mitteilte.