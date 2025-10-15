Icon Menü
Versuchter Raub: Polizei ermittelt nach Vorfall in Syrgenstein

Polizei

Während er die Einkäufe ins Auto lud: Mann versucht, Umhängetasche zu stehlen

Auf einem Parkplatz in Syrgenstein greift ein Unbekannter nach der Bauchtasche eines Mannes. Nun ermittelt die Kripo wegen versuchten Raubs.
    Der Mann wehrte sich am Parkplatz und wollte seine Bauchtasche behalten. Daraufhin suchte der mutmaßliche Räuber das Weite.
    Der Mann wehrte sich am Parkplatz und wollte seine Bauchtasche behalten. Daraufhin suchte der mutmaßliche Räuber das Weite. Foto: Marcus Brandt, dpa

    Auf einem Supermarktparkplatz in Syrgenstein hat am Montagabend ein Unbekannter versucht, die Bauchtasche eines Mannes zu stehlen. Deshalb ermittelt nun die Kriminalpolizei – wegen versuchten Raubes. Wie die Polizei berichtet, war ein 54-Jähriger in Syrgenstein beim Einkaufen und lud gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz seine Waren in das Auto. Währenddessen schlich der Unbekannte heran und griff nach dessen Umhängetasche – vergeblich. Der 54-Jährige wehrte sich. Danach fuhr er weg.

    Kripo Dillingen ermittelt nach versuchten Bauchtaschen-Raub in Syrgenstein

    Die Polizei hat bislang weder Informationen zum Täter noch zu dessen Fahrzeug. Wer hat am Montagabend gegen 19 Uhr in Syrgenstein den Vorfall bemerkt? Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 0971 560 entgegen. (AZ)

