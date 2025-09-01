Das erwartet Teilnehmer und Zuschauer bei „Skip & Crawl“ am Wochenende

Nach den erfolgreichen Events in den vergangenen Jahren fällt am kommenden Samstag, 6. September, um 14 Uhr nach einjähriger Pause erneut der Startschuss für die Teilnehmer des Hindernislaufes „Skip & Crawl“. Dabei gilt es, zum Teil außergewöhnliche Hindernisse zu überwinden, an persönliche Grenzen zu stoßen und Teamgeist zu beweisen. Gefordert wird nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch die mentale Stärke, der persönliche Wille sowie der Mut eines jeden einzelnen.

Das Orgateam rund um den Verantwortlichen Christoph Thoma vom Sportverein Villenbach hat die Pause genutzt und neue Hindernisse kreiert. So wird es neben den bekannten Highlights der vergangenen Jahre erstmals ein Baumstammklettern geben, aber auch die bayerische Tradition wird mit dem Hindernis „Biertischkraxeln“ hochgehalten. Zu den insgesamt rund 30 Hindernissen auf dem zehn Kilometer langen „Knight-Trail“ zählen unter anderem auch eine Halfpipe im Endspurt sowie ein Bällebad und Schrottautos, die es zu durchqueren gilt. Wem das zu anspruchsvoll ist, kann sich für den sechs Kilometer langen „Servant-Trail“ anmelden.

Skip & Crawl in Villenbach: Anmeldung auch am Lauftag möglich

Um einen Kaltstart zu vermeiden, sorgt Sylvia Hoyer mit ihrem Team von „fitfrequenz“ für eine warme Muskulatur. Die Laufstrecke selbst führt durch die Westlichen Wälder und bringt mit Wasser- und Waldabschnitten Abwechslung mit sich. Festgehalten werden die Eindrücke durch mehrere Fotografen von „Sport in Augsburg“, die selbst im Gelände unterwegs sind und die Fotos im Anschluss kostenfrei online zur Verfügung stellen. Letztlich hält eine professionelle Zeitmessung die Leistung jedes einzelnen Teilnehmers fest, die direkt im Anschluss zur Siegerehrung veröffentlicht wird.

Auch Zuschauerinnen und Zuschauer sind bei dem Sport- und Spaß-Event „Skip & Crawl“ zur Motivation der Athleten willkommen. Weitere Infos unter www.skip-crawl.de oder auf Facebook und Instagram. Für Kurzentschlossene sind Anmeldungen auch noch am Lauftag zwischen 11 und 13 Uhr möglich. (ohn)