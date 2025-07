„Eine fröhliche Wiesn“ in Villenbach

Unter weiß-blauem Himmel und bei sommerlichen Temperaturen versammelten sich Vereine aller Ortsteile mit ihren geschmückten Holzwappen und Fahnenabordnungen. Der Anlass: Die Feuerwehr Villenbach hat ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Treffpunkt war auf dem Fahrradweg zum Sportplatz am Maisfeld entlang. Die Binswanger Banziger Blosn blies zum Auftakt der Feierlichkeiten und begleitete den gemeinsamen Einzug ins Festzelt.

Viele Feuerwehren im Landkreis Dillingen feiern heuer 150 Jahre

Anlässlich des Jubiläums begrüßten die Festdamen mit dem Ersten Vorsitzenden Jürgen Meier und Kommandant Stephan Storch die anwesenden Vereine und Ehrengäste. Sie bedankten sich für das zahlreiche Erscheinen und würdigten den zuverlässigen und unermüdlichen Einsatz ihrer Mitglieder über all die Jahre und insbesondere auch bei der Vorbereitung und Durchführung dieses großen Festaktes. Zum Anstich des Jubiläumsbieres brauchte Erster Bürgermeister Werner Filbrich nur ungefähr zweieinhalb Schläge und wünschte allen Gästen mit einem Augenzwinkern „eine fröhliche Wiesn“. Die Jubilare beglückwünschte er zu ihrem langjährigen Bestehen und engagierten Dienst für die Gemeinde und Gemeinschaft.

Hinter den Kulissen schwitzten einige Villenbacher Feuerwehrler und freiwillige Helfer an Fritteusen, Pfannen und Töpfen, am Zapfhahn und hinter dem Tresen. Für das leibliche Wohl und geschmeidige Kehlen war bestens gesorgt. Die Stimmung war ausgelassen – mit Tanz, La Ola und großer Polonaise durch und um das Zelt bis in die Nacht hinein.

Nach nur wenigen Stunden Schlaf – oder wenigstens ein bisschen Erholung – fand sie sich wieder ein: die Festgemeinde. Pünktlich um 9 Uhr morgens. Auch zahlreiche Feuerwehren der umliegenden Ortschaften folgten der Einladung, gemeinsam zu feiern. Am zweiten Tag der Feier begleitete die Musikkapelle Zusamaltheim den gemeinsamen Festeinzug und Gottesdienst. Für einen kurzweiligen Tag und gute Unterhaltung sorgten ihre anspruchsvollen Festmärsche und musikalischen Schmankerl. Mit bunt angemalten Gesichtern hüpften die kleinen Gäste im aufblasbaren Riesentraktor, wankten auf Stelzen umher und kegelten gezielt Holzblöcke um. Im freundschaftlichen Wettbewerb maßen sich je zwei Vertreter oder Vertreterinnen der Vereine in den drei Disziplinen: „Nageln“, „Maßkrug stemmen“ und „Sägen auf Augenmaß“. Als kleine-große Überraschung zeigten zwei Kinder- und Jugend-Tanzgruppen aus Zusamzell ein kurzes Programm und überzeugten die Festgemeinde von ihrem Können. Zum offiziellen Ausmarsch schwang die Fahne der Freiwilligen Feuerwehr Villenbach ein letztes Mal an diesem Festtag - zum Takt der Musik, über die Köpfe der anwesenden Gäste hinweg und gekonnt für eine kühle Brise sorgend. (AZ)