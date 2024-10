Winterzeit: Eine Umstellung für Mensch, Tier und Natur

Zufällig hat Gisela Mudrich den Artikel erst vor wenigen Tagen in ihrer Heimatzeitung gelesen. Nur deshalb, sagt sie, weiß sie nun, dass ab Sonntag die Tage wieder kürzen werden. Denn es ist wieder so weit: In der Nacht von Samstag auf Sonntag, sprich von 26. auf 27. Oktober, wird wieder an den Uhren gedreht – zumindest an denen, die sich nicht automatisch umstellen. Und in welche Richtung wird gedreht? Die Wertingerin Gisela Mudrich weiß es: „Nach hinten.“ Heißt, um 3 Uhr nachts wird die Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Aber warum eigentlich? Oder besser gefragt: Warum immer noch?

Hermann und Annemarie Roth aus Wertingen.

„Die Umstellung ist für viele Teile der Bevölkerung schwierig. Auch für Kinder und Tiere, die nicht verstehen, wieso sich auf einmal der Schlafrhythmus oder die Fütterungszeit verschieben“, findet auch Gisela Mudrich, eine von mehreren Passanten, die unsere Zeitung in der Wertinger Innenstadt spontan zum Thema Zeitumstellung befragt hat. Sie ist für eine Abschaffung der Umstellung und plädiert für eine gleichbleibende Winterzeit. Mudrich war Krankenschwester im Schichtdienst, erzählt sie. Da habe man immer gehört: „Jetzt kriegst du eine Stunde geschenkt, nächstes Jahr musst du sie wieder reinarbeiten.“ Da freue man sich natürlich auch eher weniger.

Im Winter nach hinten, im Frühling nach vorne

Im Herbst also eine Stunde zurückstellen, im Frühjahr wieder eine Stunde vordrehen. Und jedes Mal überlegt man doch aufs Neue. Die Wertingerin Kathrin Demmler nimmt das mit Humor und sagt lachend: „Ich bin 60 Jahre alt. Da weiß man manches einfach.“ Die Zeitumstellung der kommenden Nacht macht ihr nicht viel aus, wie sie weiter erzählt. „Dann bekommen wir eine Stunde mehr zu schlafen.“

Auch das Wertinger Ehepaar Hermann und Annemarie Roth weiß, dass die Zeit jeweils am letzten Oktober- und Märzwochenende verändert wird. Um sich zu merken, in welche Richtung, haben sie einen Tipp. „Im März stellen wir die Terrassenmöbel raus und im Oktober holen wir sie wieder rein. So weiß man, wann die Zeit vor und wann wieder zurückgestellt wird“, erklärt das Paar.

Eine andere Passantin erzählt beim Vorbeigehen eine Geschichte aus ihrem Arbeitsalltag, besser gesagt aus dem Nachtdienst. Vor einigen Jahren sei in ihrer Schicht ein schlimmer Unfall passiert, bei dem auch die Polizei benötigt wurde. Durch die entstandene Verzögerung blieb viel Arbeit übrig. „Damals war ich zum ersten Mal froh, dass ich durch die Zeitumstellung eine Stunde länger zu arbeiten hatte. Für mein Arbeitspensum war diese Stunde damals sehr wertvoll.“ Mittlerweile nehme sie aber immer Urlaub am Wochenende der Zeitumstellung. Auf eine Stunde länger Schicht habe sie nicht wirklich Lust, sagt sie lachend.

An vielen Bäumen im Kreis Dillingen hängt noch Laub

Keine Lust auf die Zeitumstellung hat auch der Lauinger Benjamin Grimm. Der Wetterbeobachter unserer Zeitung formuliert es so: „Man geht morgens im Dunkeln und kommt abends im Dunkeln heim. Ich könnte auf diese Zeit verzichten.“ Tatsächlich ist die Winterzeit die sogenannte Normalzeit. Seit April 1980 wird aber die Zeit im Frühling um eine Stunde nach vorn gestellt. Warum? Damals hoffte man aufgrund der Ölkrise, dass man durch die Sommerzeit das Tageslicht besser ausnutzen könne und somit Energie sparen würde. Für die Abendbeleuchtung funktionierte diese Idee auch, allerdings stieg nun der Energiebedarf in den Morgenstunden.

Kathrin Demmler nimmt die Zeitumstellung mit Humor.

Und es gibt auch aus Wettersicht eine Besonderheit, wie Benjamin Grimm verrät: „Wenn es jetzt früher dunkel wird, dann haben wir insgesamt längere Nächte. Das wiederum bedeutet, dass die Luft mehr Zeit hat, abzukühlen.“ Sprich: Vor allem klare Nächte sorgen auch für niedrigere Temperaturen. Aber – und das ist vielleicht dann für unsere Region ein winziger Vorteil: Es bleibt neblig und weiter trüb. Grimm nennt es „suppig“. Das wiederum lässt die Temperaturen nicht sehr sinken. „Bisher hatten wir auch noch keinen einzigen Frosttag. Es ist auch keiner in Sicht“, so Grimm weiter. Der Lauinger erklärt, dass wir uns auf einen „typischen Herbstklassiker“ für den Landkreis Dillingen einstellen können. Kaum Niederschlag, aber möglicherweise Hochdruck, gepaart mit sehr viel Nebel.

Unser Wetterbeobachter Benjamin Grimm sagt trübe Nebeltage für den Landkreis Dillingen voraus.

Und auch, wenn sich wohl die wenigsten auf die Zeitumstellung und die damit verbundenen Nebeltage freuen werden, so gibt es dennoch auch die schönen Seiten im Herbst. Denn momentan können wir uns an farbenprächtigen und voll behangenen Bäumen erfreuen. „Es ist noch sehr viel Laub da, weil die Bäume gut gewässert sind. Die letzten Wochen waren sehr niederschlagsreich und wir hatten keinen Frost. Teils sind noch Bäume grün, die zu dieser Jahreszeit eigentlich gar kein Blatt mehr haben“, sagt Grimm. Noch.