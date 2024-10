Vorfahrt missachtet: Zwei Autos stoßen in Mörslingen zusammen

Wegen der Missachtung der Vorfahrt hat sich am Donnerstag in Mörslingen ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 10 Uhr wollte ein 62-Jähriger mit seinem Wagen die Kreuzung Lutzinger Straße/Goldbergstraße queren. Zeitgleich befuhr ein 73-jähriger Autofahrer die Goldbergstraße in westlicher Fahrtrichtung und wollte den Kreuzungsbereich ebenfalls überqueren.

Die beiden Autos werden stark beschädigt

Dabei missachtete der 73-Jährige laut Polizeibericht die Vorfahrt des von rechts kommenden Autos des 62-Jährigen. Die beiden Pkw stießen zusammen, die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Die Autos wurden stark beschädigt. Die Polizei gibt den Sachschaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich an. Der 73-jährige Unfallverursacher muss nun mit einem Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung rechnen. (AZ)