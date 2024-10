Unbekannter Autofahrer zwingt 20-Jährige in Dillingen zum Abbremsen

Ein bisher unbekannter Autofahrer ist am Samstag gegen 22 Uhr in der Donauwörther Straße in Dillingen zunächst sehr nah auf den Wagen einer 20-Jährigen aufgefahren. Der Unbekannte überholte nach Angaben der Polizei das Auto und bremste anschließend stark ab, sodass die 20-Jährige ebenfalls stark abbremsen musste.

Der Autofahrer war in einem schwarzen Mercedes unterwegs

Danach beschleunigte der Unbekannte, nur um danach wieder zu bremsen. Der Autofahrer fuhr laut Polizeibericht einen schwarzen Mercedes, vermutlich ein SUV. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)