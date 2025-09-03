Kompositionen für den Himmel: Vorpremiere des Films „Forêt Mystique“ von Robert Christa in Dillingen

Musikalisch fühlt man sich bei der Vorpremiere zu „Forêt Mystique“ von Robert Christa sofort an Michael Nymans wundervolle Kompositionen zum Film „Das Piano“ (1993) erinnert. Doch während Jane Campions Protagonistin durch die Musik lediglich ihre Seele inmitten einer rauen Umwelt schützt, geht der Künstler, Pianist und Komponist Robert Christa aufs Ganze.

„Forêt Mystique“ von Robert Christa: von Gott zum Musizieren beauftragt

Nicht nur Coming-of-Age, nicht nur die Entwicklung von künstlerischem Talent, nicht nur ein Alter Ego, das im Komponieren und Musizieren seinen Platz in der Welt findet – Nein, der Schöpfergott selbst befiehlt dem Protagonisten, ihm mit Klavier und Cello zu dienen. So beauftragt jener Gott ihn mit der Komposition einer „Hymne der Welt“. Diese wird zum Höhepunkt des Films tatsächlich in den himmlischen Höhen aufgeführt, mit himmlischem Chor, himmlischem Orchester, allen Seligen im Auditorium und dem leibhaftigen Auferstandenen im Mittelpunkt der Bühne, umschwirrt von Scharen weißer Friedenstauben. Die Apotheose eines Künstlers.

„Musikmärchen“ nennt Robert Christa aus Dillingen die Geschichte, und im Märchen ist ja alles erlaubt. Es sind der Wunsch eines Jungen, der sich mit einem „Milky Way“-Schokoriegel in den Himmel träumt, die erotische Sehnsucht des Adoleszenten, die er in Töne fasst, und der reife Mann, der seine Tonsprache gefunden hat – alles gleichzeitig, alles Facetten einer Musikerpersönlichkeit.

Weitere Aufführungen von „Forêt Mystique" sind Christa zufolge derzeit nicht in Planung. Foto: Christa

„Forêt Mystique“ von Robert Christa: eine Coming-of-Age-Erzählung

Die rührigen Betreiber des Dillinger Filmcenters verwöhnen ihr kulturaffines Publikum nicht nur regelmäßig mit den Opern-Liveübertragungen aus der New Yorker MET, sondern boten am vergangenen Sonntag auch einem hiesigen Künstler die Bühne: Robert Christa. Seine vor zwanzig Jahren komponierten und unter dem Titel „Fôret Mystique“ (mystischer Wald) zusammengefassten Stücke für Klavier und Cello umrahmt er mit einer Coming-of-Age-Erzählung.

Diese hat Christa mit KI visualisiert und zu einem abendfüllenden Film verarbeitet, den er letzten Sonntag im Rahmen einer Vorpremiere präsentierte. Der Komponist zeigte sich überwältigt von seinem Publikum im gut besetzten Saal Dilli eins: „Ich hätte mit zehn Prozent gerechnet!“. Die Zuschauerinnen und Zuschauer feierten ihn am Ende mit langanhaltendem Schlussapplaus.

Der Künstler arbeitet viel mit gängiger Symbolik: Bücher stehen für Bildung und Kultur, weiße Tauben für Frieden, Harmonie und Göttliches, die Frau mit Cello für Liebessehnsucht. Und er spielt mit verschiedenen Requisiten in immer neuen Zusammensetzungen: Frack und Zylinder des Pianisten, ein großer Spiegel mit nostalgischem Goldrahmen und Schmetterlinge, Regentropfen oder Tauben, die um den Pianisten flattern. Eine weibliche Figur, die mal als Elfe, mal als Fee bezeichnet wird, fungiert letztlich sowohl als inspirierende Muse als auch als erotische Projektion.

„Forêt Mystique“ von Robert Christa: KI-Szenen nicht immer gelungen

Der unterlegte Erzähltext erinnert in der Diktion an den „Kleinen Prinzen“ und wird immer wieder als Lesung, gesprochen von Helge Sidow, eingeblendet. Die Musikstücke verhalten sich mal elegisch, mal leidenschaftlich und werden von KI-generierten Szenen im Wald oder im „Musikzimmer“ visualisiert. Videotechnisch gelungen ist das nicht immer, denn die KI-Plattform OpenArt.ai, die in „Forêt Mystique“ zum Einsatz kam, erweist sich oft als unzulänglich: Die Elfen gestikulieren allzu stereotyp und die Handbewegungen der Musizierenden passen zumeist so gar nicht zur unterlegten Musik.

Ansonsten täten der Dramaturgie des Films ein paar Straffungen durchaus gut, wie etwa weniger und kürzere Sequenzen der oft wiederholten gleichförmigen Kamera-Einstellung des im Wald sitzenden Mannes am Piano. Irritierend wirkt auch, dass die drei Hauptcharaktere Pianist, Fee beziehungsweise Elfe und Cellistin, von so vielen unterschiedlichen Darstellerinnen und Darstellern verkörpert werden. Und allzu gerne würde man erfahren, welchen Anteil an der Produktion der im Abspann aufgeführte Co-Regisseur hatte – Er heißt immerhin Jesus Christus.