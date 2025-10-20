Vortrag mit Harald Lesch in Dillingen: Welche Schulen Kinder jetzt brauchen

Die Anforderungen an die Schulen in unserem Land steigen. Aber wie sollte Bildung in der Schule im 21. Jahrhundert aussehen, damit sie Kinder und Jugendliche auf ein gelingendes Leben in einer fordernden Welt vorbereitet? Darüber sprechen am Mittwoch, 26. November, ab 19.30 Uhr im Stadtsaal am Kolpingplatz Dillingen der bekannte Physiker und Wissenschaftsjournalist Prof. Dr. Harald Lesch aus München und der renommierte Augsburger Schulpädagoge Prof. Dr. Klaus Zierer von der Universität Augsburg.

Klaus Zierer bildet den Lehrernachwuchs an der Uni aus

Lesch bemüht sich seit vielen Jahren darum, aktuelles naturwissenschaftliches Wissen, etwa zum Klimawandel, besonders auch in Schulen zu tragen. Der Erziehungswissenschaftler Zierer beobachtet die gegenwärtige Krise der Schulen, die sich nicht nur in seit Jahren sinkenden PISA-Ergebnissen niederschlägt, von der anderen Seite: Er bildet den Lehrernachwuchs an der Universität aus und mahnt Reformen an.

Klaus Zierer von der Universität Augsburg bildet den Lehrernachwuchs aus und mahnt Reformen an. Foto: Sina Schuldt/dpa (Archivbild)

Gemeinsam haben die beiden Wissenschaftler das Buch „Gute Bildung sieht anders aus“ geschrieben, in dem sie ihre Vorstellung einer guten Bildung darlegen. Darüber werden die beiden auch in Dillingen sprechen.

Der auf 14. Oktober terminierte Vortrag musste verschoben werden

Die ursprünglich für den 14. Oktober terminierte Veranstaltung musste aus organisatorischen Gründen auf den 26. November verschoben werden. Karten zu 14 Euro gibt es im Internet über das Portal der Dillinger Kulturtage sowie bei Bücher Brenner in Dillingen. Der Katholische Akademikerkreis Dillingen lädt alle Interessierten zu dieser Veranstaltung ein. (AZ)