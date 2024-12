Vorweihnachtlicher Zauber beim Wittislinger Christkindlesmarkt

Icon Vergrößern Auch die Härtsfelder Fanfaren Dischingen gehörten beim Wittislinger Christkindlesmarkt zum ansprechenden Musikprogramm. Foto: Gisela Ott Icon Schließen Schließen Auch die Härtsfelder Fanfaren Dischingen gehörten beim Wittislinger Christkindlesmarkt zum ansprechenden Musikprogramm. Foto: Gisela Ott

Einen zauberhaften Christkindlesmarkt haben die Besucher und Besucherinnen am Samstag in Wittislingen erlebt. Im Schulhof und in der Aula der Schule war neben vielen Ständen mit Kunsthandwerk und Kulinarischem ein buntes Programm geboten: eine Tombola, die Aufführung der Theater-AG, das Kinderbasteln und das Anfertigen von Glitzertatoos, die Auftritte der Chorgemeinschaft, der Zumba Kids, der Egau Kids, der Bläserklasse.

Auch die Grundschüler, die Härtsfelder Fanfaren und der Musikverein Wittislingen erhielten für ihre Darbietungen viel Applaus. Ein großer Anziehungspunkt beim Christkindlesmarkt in Wittislingen war natürlich der Besuch des Nikolaus, der die Buben und Mädchen mit seinen Gaben bescherte.

Es gibt in Wittislingen schöne Keramik und hübsches Selbstgebasteltes

Schöne Keramik gab es am Stand von Willi Seidl, in der Aula boten die Erzieherinnen hübsches Selbstgebasteltes an. Und bei Kaffee und Kuchen genossen die Besucher, unter anderem unterhalten von der Bläserklasse, die vorweihnachtliche Atmosphäre.