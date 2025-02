FDP-Kandidat Hans-Peter Posch: „Ich bin definitiv kein Ja-Sager“

Um den heißen Brei reden? Macht er nicht. Etwas beschönigen? Erst recht nicht. Den aktuellen politischen Zustand hinnehmen? Auf keinen Fall. Hans-Peter Posch ist ein kantiger Typ, einer, der nicht auf den Mund gefallen ist. Und der 62-Jährige denkt an alles, nur nicht an den Ruhestand. Ruhig genug – zumindest aus politischer Sicht – war es für ihn persönlich lange genug. 2025 möchte er durchstarten. Wieder. Der Startschuss soll dabei die Direktkandidatur für die FDP für den Bundestag sein. „Ich kann einfach nicht mehr zuschauen“, sagt Posch, der im Wahlkreis Donau-Ries bei der Wahl am 23. Februar antritt.

