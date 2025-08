Was schwimmt alles mit uns in den Gewässern im Landkreis Dillingen?

Nach einer längeren kalten Regenphase im Juli verspricht der Wetterbericht in der kommenden Tagen wieder Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad. Das wird auch wieder Tausende an die zahlreichen Badeseen im Landkreis Dillingen ziehen. In diesen leben aber auch zahlreiche Fischarten und andere Lebewesen. Manche davon dürften viele Schwimmerinnen und Schwimmer erschaudern lassen.

Dominik Bunk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89407 Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günther Ruck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis