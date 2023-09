Dillingen

Was wird aus dem Dillinger Christa-Hochhaus?

Das Christa-Hochhaus wurde in den 70er-Jahren an der Großen Allee gebaut, nun ist es ziemlich in die Jahre gekommen.

Plus Das Christa-Hochhaus in Dillingen war einmal ein Vorzeige-Bauprojekt in der Region, ist aber inzwischen sanierungsbedürftig. Nun hat es den Besitzer gewechselt.

Von Christina Brummer

Oben ziehen sich dunkle Schlieren an den Betonkästen herab, unten sprießt ein Löwenzahn aus den Pflanztrögen. Die mit Goldfarbe bemalten Löwenfiguren, die den Eingang zum Restaurant im Erdgeschoss säumen, sind mit Spinnweben überzogen. Einem der Löwen hat jemand ein Stück Holz zwischen die Zähne geklemmt. Doch nicht nur an den beiden asiatischen Torwächtern ist inzwischen ein bisschen der Lack ab, auch am Gebäude sieht man sein Alter an. Das Christa-Hochhaus an der Großen Allee in Dillingen ist inzwischen 50 Jahre alt. Nun hat es erneut den Besitzer gewechselt. Wie geht es jetzt mit dem einstigen Wahrzeichen weiter?

Jede architektonische Epoche altert anders. Manche altern in Würde, so wie viele Gebäude aus der Jahrhundertwende, mit ihren Dielenböden und Stuckdecken. Andere vegetieren eher vor sich hin. So etwa viele Bauten aus den 70er-Jahren, die häufig lieber abgerissen als saniert werden, auch wenn sie noch gar nicht so alt sind. An der Großen Allee in Dillingen vegetiert auch ein Haus. Als es erbaut wurde, in den Jahren 1971 bis 73, sollte es das Stadtbild mit einem "markanten, modernen Akzent" erweitern. So drückte es zumindest der damalige Oberbürgermeister Georg Schmid aus.

