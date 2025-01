Weihnachtliches Singen in Bissingen bringt Spende für Kartei der Not

Der Applaus der etwa 500 Besucher und Besucherinnen beim „Weihnachtlichen Singen und Musizieren“ in der Bissinger Pfarrkirche war überwältigend. Die Gäste erlebten am letzten Sonntag vor Heiligabend nicht nur eine ganz besondere Einstimmung auf Weihnachten. Mit ihrem Kommen unterstützten die Hörer auch einen guten Zweck, denn das Benefizkonzert erbrachte eine 1000-Euro-Spende für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Weitere 1000 Euro gingen an die Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks.

Der Vorsitzende des Musikvereins Kesseltal Bissingen, Heiko Bartschat, Managerin Karin Konrad und Schatzmeisterin Petra Schiele übergaben den symbolischen Spendenscheck für die Kartei in Höhe von 1000 Euro jetzt an DZ/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh, der den unentgeltlich Singenden und Musizierenden herzlich für ihren Einsatz dankte. Beim Benefizkonzert dabei waren neben dem Musikverein, der die Veranstaltung organisierte, die Chorgemeinschaft Bissingen, das Vocalensemble Bissingen mit dem Kirchenchor Unterringingen, die Blockflötengruppe Flauti Musici, der Kirchenchor Fronhofen, Organist Maximilian Simper, „Dia Ziachn“ und Gemeindereferentin Luise Schmid. Etwa 100 Akteure und Akteurinnen boten den Besuchern zwei ergreifende musikalische Stunden. „Auch für uns Beiteiligte war es ein besonderes Erlebnis, in der vollen Pfarrkirche zu singen und zu spielen“, sagt Bartschat.

Vom Muttertagskonzert bis zum Kathreintanz

Der Vorsitzende freut sich bereits jetzt auf anstehende musikalische Highlights in Bissingen. So werde zusammen mit der Chorgemeinschaft am Samstag, 10. Mai, ein Muttertagskonzert veranstaltet. Im Sommer steht Ende Juli die Serenade am Schloss auf dem Programm. „Und am Samstag, 22. November, laden wir zu einem Kathreintanz in der Krone ein“, sagt Bartschat. Den Jahresreigen wird dann im Dezember erneut das „Weihnachtliche Singen und Musizieren“ am Sonntag, 21. Dezember, beschließen. (bv)