Diese Weihnachtsmärkte gibt es 2024 im Landkreis Dillingen

Nach und nach wird es vorweihnachtlicher im Landkreis Dillingen. In den Supermärkten stehen längst die Lebkuchen in den Regalen, hier hängt schon der erste Weihnachtsschmuck, dort die Lichterkette. Bald geht es außerdem los mit den Weihnachts- und Adventsmärkten in der Region. Wo und was wann stattfindet, zeigt unser Überblick mit einer Auswahl an Terminen.

Aislingen: Der Aislinger Weihnachtsmarkt findet am 30. November am Marktplatz statt und wird von den örtlichen Vereinen organisiert. Zu den Highlights gehören hier unter anderem selbstgebackene Lebkuchen und Plätzchen, selbst gestaltete Kalender, Dampfnudeln mit Vanillesoße, Schupfnudeln und Fischburger.

Bachhagel: Auf dem Weihnachtsmarkt der Bachhagler Vereine unterscheidet sich das kulinarische Angebot stellenweise vom gängigen Essen auf Christkindlmärkten: Es gibt neben Feuer- und Grillwurst auch Krautspätzle, Chili con Carne, Ofenkartoffel und Käsespätzle. Wenn es am 30. November auf dem Dorfplatz mit dem winterlichen Trubel losgeht, dann werden auch Glühwein und Feuerzangenbowle serviert.

Bäldleschwaige: Kurz hinter der Landkreisgrenze, im Donau-Ries, findet vom ersten bis zum vierten Adventswochenende der bekannte Weihnachtsmarkt auf der Bäldleschwaige statt. Jeweils von Freitag bis Sonntag funkeln hier zwischen Pfaffenhofen und Rettingen die Lichter und es duftet nach weihnachtlichen Leckereien. Weil sich der Aufbau der Marktstände ändern wird, ergibt sich mehr Freiraum. Feststadel und Biergarten sind beheizt.

Icon Vergrößern Celina Wörle war 2023 Schlossengel der Wertinger Schlossweihnacht. Foto: Laura Gastl (Archivbild) Icon Schließen Schließen Celina Wörle war 2023 Schlossengel der Wertinger Schlossweihnacht. Foto: Laura Gastl (Archivbild)

Blindheim: Advents- und Türkränze, Gestecke, Deko, Plätzchen und Liköre sind beim romantischen Adventsmarkt in Blindheim zu haben. Dieser findet am 30. November statt. Dafür öffnen sich die Tore der Remise des Heimathauses.

Bergheim: Apfelpunsch, frisch gebackene Waffeln und mehr bietet der Adventsbasar der Bergheimer Vereine am 23. November. Zum Verkauf gibt es außerdem Advents- und Türkränze, weihnachtliche Gestecke und Deko. Der Erlös wird sozialen Projekten gespendet.

Dillingen: Gebrannte Mandeln, Punsch und schwäbische Spezialitäten gibt es auf dem Christkindlesmarkt in Dilllingen, der von 13. bis 15. Dezember stattfindet. Im Garten und im Innenhof des Schlosses finden die Besucherinnen und Besucher außerdem Christbaumschmuck, Krippenfiguren und mehr.

Gundelfingen: Die Obere Bleiche verwandelt sich von 6. bis 8. Dezember in den Gundelfinger Weihnachtsmarkt. Neben weihnachtlichen Leckereien gibt es unter anderem Handwerkskünste zu bestaunen. Im Bleichestadel können Kinder zusammen mit den Pfadfindern basteln, außerdem wird eine lebende Krippe aufgebaut sein.

Das sind die Weihnachtsmärkte 2024 im Landkreis Dillingen in der Übersicht

Höchstädt: Am Marktplatz in Höchstädt liegt der Duft von Glühwein und Lebkuchen vom 6. bis zum 8. Dezember in der Luft. Dann findet hier der Christkindlmarkt, organisiert von Stadt und Wirtschaftsvereinigung, statt. Neben süßen und herzhaften Speisen und Getränken gibt es auch ein abwechslungsreiches Programm sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.

Lauingen: Die City-Weihnacht in Lauingen hat von 30. November bis 1. Dezember geöffnet. Der kleine, aber feine Markt auf dem Marktplatz samt Lichterglanz wird von der Stadt gemeinsam mit der Lauinger Wirtschaftsinitiative, vielen Vereinen, Institutionen und Gewerbetreibenden veranstaltet.

Lauingen, Wasserturm: Der Adventszauber am Wasserturm findet vom 20. bis 22. Dezember statt. Dampfmaschinen und Eisenbahnen sorgen für besonderen Flair. Im beheizten Eventcenter und im Freien gibt es eine Ausstellung, Bewirtung und es kann geshoppt werden.

Icon Vergrößern Auch in Mörslingen findet heuer wieder der Adventsmarkt statt. Foto: Lutz Wild (Archivbild) Icon Schließen Schließen Auch in Mörslingen findet heuer wieder der Adventsmarkt statt. Foto: Lutz Wild (Archivbild)

Lauterbach: Seit fast 20 Jahren organisieren viele Ehrenamtliche den Adventszauber in Lauterbach. In der Bahnhofstraße bieten die Ortsvereine regionale Köstlichkeiten, ein jährlich wechselndes Rahmenprogramm und Kunsthandwerk. Die Veranstaltung findet am 30. November statt.

Lutzingen: Der Christbaumverkauf mit Mini-Weihnachtsmarkt auf dem Sportgelände in Lutzingen ist heuer am 7. Dezember. Glühwein, Punsch und heiße Maronen sorgen für vorweihnachtliche Stimmung.

Mödingen, Kloster Maria Medingen: Der Adventsmarkt im Kloster Maria Medingen, Mödingen, findet bereits am 23. und 24. November statt. Auch dieses Jahr wird die Veranstaltung wieder vom Förderverein des Kindergartens Sankt Clara veranstaltet. Dafür werden das Kloster der Franziskanerinnen, der Hof und die umliegenden Gebäude in vorweihnachtliche Stimmung getaucht.

Mödingen, Stettenhof: Im Innenhof sowie im weihnachtlich geschmückten und beheizten Stadel bietet der Stettenhof bei Mödingen auch 2024 wieder seinen Weihnachtsmarkt. Besucherinnen und Besucher können hier zahlreichen Handwerkern über die Schultern schauen, im nahe gelegenen Wald befindet sich eine lebende Krippe und die Kinder werden beschert. In der historischen Stadelschänke gibt es zu essen und zu trinken. Der Markt hat am 30. November und am 1. Dezember geöffnet.

Mörslingen: Der 28. Adventsmarkt taucht die Mörslinger Dorfmitte am 30. November in romantische Atmosphäre. Nikolaus und Knecht Ruprecht werden den Kindern einen Besuch abstatten, von den „Dattenhausener Nikoläusen“ kommt weihnachtliche Live-Musik.

Icon Vergrößern Der Christkindlesmarkt in Wittislingen findet bereits zum 44. Mal statt. Foto: Karl Aumiller (Archivbild) Icon Schließen Schließen Der Christkindlesmarkt in Wittislingen findet bereits zum 44. Mal statt. Foto: Karl Aumiller (Archivbild)

Pfaffenhofen: Die Ortsvereine aus Pfaffenhofen veranstalten ihren Adventsmarkt im Hof des Zehenstadels ebenfalls schon recht früh, nämlich am 23. November. Zu erwerben gibt es dann etwa selbst geschmückte Adventskränze, Türkränze und Adventsgestecke. Der Fischereiverein bietet unter anderem Zusamburger und geräucherte Forelle, während die Festdamen der Feuerwehr selbstgemachte Waffeln und die Fußballjugend deftige Feuerwürste verkaufen.

Wertingen: Rund um das Schloss findet von 6. bis 8. und vom 13. bis 15. Dezember die Wertinger Schlossweihnacht statt. In den Buden stehen regionale Aussteller. Daneben grüßt der Schlossengel und Märchen-Erzählerin „Krimhilde, die Sagenhafte“ entführt ihre Zuhörer in ferne Welten.

Wittislingen: In Wittislingen findet der 44. Christkindlesmarkt am 14. Dezember statt. Im Schulhof und in der beheizten Aula werden die Stände aufgebaut. Neben Kaffee und Kuchen, einer Tombola und einem nostalgischen Podiumskarussell für die Kleinen gibt es heuer auch neue Aussteller.

Wortelstetten: Auf dem Dorfplatz in Wortelstetten gibt es auch 2024 wieder einen weihnachtlichen Budenzauber. Der kleine, feine Handwerkermarkt am 14. Dezember bietet sogar Streichelzoo und Kutschfahrten.

Zoltingen: Die Dorfweihnacht der örtlichen Feuerwehr findet traditionell am ersten Adventsamstag statt.

