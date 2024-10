15-Jähriger bei Unfall in Wertingen verletzt

Am Montagmorgen fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Kleintransporter trotz eines für sie geltenden STOP-Schildes in die Kreuzung Bauerngasse/Alemannenstraße in Wertingen ein und übersah hierbei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten, Kleinkraftradfahrer.

Der junge Mann musste stark abbremsen

Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der 15-Jährige eine Bremsung ein und kam aufgrund der regennassen Fahrbahn zu Fall. Hierbei wurde der Roller leicht beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 500 Euro. Durch den Unfall wurde der 15-Jährige leicht verletzt. (AZ)