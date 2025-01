22 Feuerwehrleute wegen brennender Kaffeemaschine in Wertingen im Einsatz

Zu einem Brandfall ist es am Dienstagvormittag in Wertingen gekommen. Gegen 11.15 Uhr stellte eine Angestellte in der Josef-Frank-Straße eine Kaffeemaschine nach dem Reinigen zum Trocknen auf eine Herdplatte. Da die Herdplatte noch eingeschaltet war, kam es nach Polizeiangaben darauffolgend zu einem Schmorbrand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Verletzt wurde niemand. Vor Ort war die Feuerwehr Wertingen mit 22 Einsatzkräften. (AZ)

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaffeemaschine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Herdplatte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis