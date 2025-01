64-Jähriger beschädigt Auto in Wertingen und flieht

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Montagvormittag in Wertingen gekommen. Der 64-jährige Unfallverursacher beging Polizeiangaben nach Fahrerflucht. Gegen 10.45 Uhr beschädigte der Autofahrer beim Wenden in der Straße „Am Bahnhof“ einen geparkten Mercedes. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und beging damit Fahrerflucht. Nachdem Zeugen den Unfall beobachtet hatten, konnte die Polizei den Unfallverursacher ermitteln. Der von ihm verursachte Gesamtunfallschaden beläuft sich geschätzt auf 2500 Euro. Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 64-Jährigen. (AZ)

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis