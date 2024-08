Beifahrer zieht während der Fahrt die Handbremse

Am vergangenen Dienstag ist es im Wertinger Ortsteil Geratshofen zu einer gefährlichen Situation im Straßenverkehr gekommen. Gegen 19.30 fuhren die drei Insassen in ihrem Pkw auf der Hettlinger Straße. Kurz vor dem Ortseingang Geratshofen zog der Beifahrer die Handbremse, woraufhin der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Auto verlor. Der Pkw stellte sich quer und kam mit den Vorderreifen von der Fahrbahn ab. Die drei Fahrzeuginsassen blieben bei dem Vorfall unverletzt, es wurde kein anderer Verkehrteilnehmer gefährdet, auch ein Schaden entstand dabei nicht. Gegen den 22-jährigen Beifahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

